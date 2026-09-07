Semaine du 7 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans le secteur de Niort

Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux au niveau de la bifurcation A10/A83, dans le secteur de Niort, au cours des nuits du lundi 7 et au jeudi 10 septembre 2026. Bien que réalisées de nuit pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront la fermeture partielle de la bifurcation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.