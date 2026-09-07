Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans le secteur de Niort
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux au niveau de la bifurcation A10/A83, dans le secteur de Niort, au cours des nuits du lundi 7 et au jeudi 10 septembre 2026. Bien que réalisées de nuit pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront la fermeture partielle de la bifurcation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation au niveau de la bifurcation A10/A83, du 7 au 11 septembre 2026
Lors de ces travaux, les conditions de circulation au niveau de la bifurcation A10/A83 seront modifiées dans ce secteur au cours des nuits du lundi 7 au jeudi 10 septembre 2026. Par conséquent :
- Pour les nuits du lundi 7 et du mardi 8 septembre 2026, entre 21h et 6h le lendemain, fermeture de la bifurcation A10/A83 depuis l’A83 vers l’A10 en provenance de Nantes et en direction de Paris et de Bordeaux. Les clients en provenance de Nantes sur l’A83 devront sortir à l’échangeur de Niort est (n°11).
- Pour les nuits du mercredi 9 et du jeudi 10 septembre 2026, entre 21h et 6h le lendemain, fermeture de la bifurcation A10/A83 depuis l’A10 vers l’A83 en direction de Nantes.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs sur les conditions de circulation. Des itinéraires de déviation seront également mis en place pour les accompagner.