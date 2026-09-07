Semaine du 7 septembre 2026 : tunnel de Toulon vos conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise

2 nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon. L’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) sera également fermée, en direction de Nice.



DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).