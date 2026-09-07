Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : tunnel de Toulon vos conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes mènera des opérations de maintenance dans le tunnel de Toulon. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions nécessiteront des modifications de circulation dans ce secteur. Pour limiter la gêne au trafic, les opérations auront lieu deux nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, entre 22h et 6h.
Tunnel de Toulon, en direction de Nice et de Marseille
2 nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon. L’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) sera également fermée, en direction de Nice.
DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).