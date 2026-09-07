Semaine du 7 septembre 2026 : rénovation des chaussées de l’A7

Au niveau de la zone de chantier, lorsque la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier, la vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier. En semaine et/ou durant le week-end un abaissement de la vitesse à 90 km/h en sera en place sur les zones où la circulation se fera sur fond raboté.



Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Cavaillon (n°25), Sénas (n°26), et Salon nord (n°27) sur A7 pour permettre la bonne progression du chantier.