Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : rénovation des chaussées de l’A7
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Senas et Salon nord, se déroulera du 7 septembre au 18 décembre 2026.
D’un montant de 13,6 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit permettra de rénover en profondeur 24 km de chaussées (12 km dans le sens Lyon/Marseille et 12 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit sur les périodes creuses, avec des coupures de la section courante ou avec la mise en place de basculements de circulation à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense.
Les conditions de circulation durant les travaux
Au niveau de la zone de chantier, lorsque la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier, la vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier. En semaine et/ou durant le week-end un abaissement de la vitesse à 90 km/h en sera en place sur les zones où la circulation se fera sur fond raboté.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Cavaillon (n°25), Sénas (n°26), et Salon nord (n°27) sur A7 pour permettre la bonne progression du chantier.
Conditions de circulation au cours des nuits du 7 au 11 septembre et du 14 au 16 septembre, de 21h à 6h :
- Sortie obligatoire et entrées interdites à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules circulant en direction de Marseille et fermeture de la sortie de Salon nord en direction de Marseille.
- Les conducteurs circulant en direction de Marseille suivent la D538 et reprennent l’A7 à l’échangeur de Salon nord n°27.
Conditions de circulation au cours des la nuit du 16 au 17 septembre, de 21h à 6h :
- Sortie obligatoire et entrées interdites à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille
- Les conducteurs circulant en direction de Marseille devront suivre l’itinéraire S9 du plan de gestion du trafic jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) sur l’autoroute A54 et prennent la direction Marseille via l’A54 puis l’A7 à la bifurcation A7/A 54.
- Les conducteurs circulant en direction d’Aix en Provence/Nice devront suivre l’itinéraire bis de Sénas en prenant la D7n en direction d’Aix-en-Provence jusqu’au noeud A51/A8.
- Fermeture de la sortie et de l’entrée de Salon nord en direction de Marseille
- Les conducteurs circulant en direction de Marseille devront suivre l’itinéraire S9 du plan de gestion du trafic jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) sur l’autoroute A54 et prendre la direction Marseille via l’A54 puis l’A7 à la bifurcation A7/A54.
Conditions de circulation au cours des nuits du 17 au 18 septembre et du 21 au 23 septembre, de 21h à 6h :
- Sortie obligatoire et entrée interdites à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille et fermeture de la sortie de Salon Nord en direction de Marseille
- Les conducteurs circulant en direction de Marseille suivent la D538 et reprennent l’A7 à l’échangeur de Salon nord (n°27).