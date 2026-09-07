Semaine du 7 septembre 2026 : A8 - infos travaux : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à fin septembre.



Les interventions sont menées de nuit, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.

Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47)

4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée.

DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur Villeneuve Loubet Plage (n°46)