Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : A8 - infos travaux : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Menton (n°59), de Nice Est (n°55), de Villeneuve-Loubet (n°47) et de Saint-Laurent-du Var (n°49).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
- Échangeur de Nice Est (n°55)
4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour, reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
- Échangeur de Menton (n°59)
4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune Cap Martin (n°58) puis opérer un demi-tour pour récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie et sortir à Menton (n°59). Les conducteurs pourront récupérer l’A8 en empruntant l’A500 au niveau d’Eze.
- Échangeur de Saint-Laurent-du Var (n°49)
2 nuits, du mardi 8 au jeudi 10 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51)
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à fin septembre.
Les interventions sont menées de nuit, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
- Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47)
4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur Villeneuve Loubet Plage (n°46)