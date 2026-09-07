Semaine du 7 septembre 2026 : A61 - Reprise des marquages au sol

La nuit du lundi 7 septembre 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’A61 sera fermée en direction de Narbonne entre le Palays (n°19) et la bifurcation A61/A66. La bretelle permettant de rejoindre l'A620 en direction de Narbonne depuis le rond-point de Ramonville sera fermée dès 21h, tout comme les bretelles d'entrée de l'échangeur de Montgiscard (n°19.1). Ces mesures entraîneront également la fermeture de la bretelle de la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers pour les véhicules venant de Toulouse de 22h à 6h le lendemain.



La nuit du mardi 8 septembre 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’A61 sera fermée en direction de Toulouse entre l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais (n°20) et la barrière de Toulouse sud. Les bretelles d'entrée de l'échangeur de Montgiscard (n°19.1) seront fermées dès 21h. Ces mesures entraîneront également la fermeture de la bretelle de la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers pour les véhicules venant de Narbonne, et en direction de Toulouse pour les véhicules venant de Pamiers de 21h à 7h le lendemain.



Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.