Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : A61 - Reprise des marquages au sol
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, au cours des nuits du 7 et du 8 septembre 2026, des opérations de rénovation des marquages au sol sur l’A61 entre la barrière de Toulouse sud et la bifurcation A61/A66.
Cette signalisation horizontale, qui comprend l'ensemble des informations visuelles apposées directement sur la chaussée, constitue un repère indispensable pour les conducteurs assurant sécurité et fluidité du trafic. Pour mener ces opérations en toute sécurité et limiter la gêne à la circulation, celles-ci se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermetures partielles de l’A61 et des échangeurs selon le planning détaillé ci-après. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation les nuits des 7 et 8 septembre 2026
La nuit du lundi 7 septembre 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’A61 sera fermée en direction de Narbonne entre le Palays (n°19) et la bifurcation A61/A66. La bretelle permettant de rejoindre l'A620 en direction de Narbonne depuis le rond-point de Ramonville sera fermée dès 21h, tout comme les bretelles d'entrée de l'échangeur de Montgiscard (n°19.1). Ces mesures entraîneront également la fermeture de la bretelle de la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers pour les véhicules venant de Toulouse de 22h à 6h le lendemain.
La nuit du mardi 8 septembre 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’A61 sera fermée en direction de Toulouse entre l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais (n°20) et la barrière de Toulouse sud. Les bretelles d'entrée de l'échangeur de Montgiscard (n°19.1) seront fermées dès 21h. Ces mesures entraîneront également la fermeture de la bretelle de la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers pour les véhicules venant de Narbonne, et en direction de Toulouse pour les véhicules venant de Pamiers de 21h à 7h le lendemain.
Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.