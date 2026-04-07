Semaine du 7 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord (A7)

L’autoroute A9 sera fermée à hauteur de l’échangeur de Roquemaure en direction de Lyon uniquement. Par conséquent, la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à cet échangeur pour tous les véhicules circulant en direction du Nord au cours des nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril 2026. Par conséquent :

Les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et dans les alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs circulant sur l’A7 en direction de Lyon devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Bollène (n°19).

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.

La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le poids total autorisé en charge supérieur à 19 tonnes. Ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.

Les entrées et sorties de l’échangeurs d’Orange centre (n°21) seront fermées pour les véhicules circulant en direction de Lyon.

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord pourront le faire depuis l’échangeur de Bollène (n°19) sur l’A7 en empruntant depuis Orange la RN 7 puis la RD994 en direction Bollène.

Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 pourront le faire à l’échangeur d’Orange-Sud (n°22) ou à celui d’Orange-Nord/Piolenc (n°20) et emprunter la RN7 en direction d’Orange-centre.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :