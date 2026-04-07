Travaux
Semaine du 7 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A8)
VINCI Autoroutes mène des opérations de maintenance sur les autoroutes A50 et A52 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces travaux entraîneront la fermeture de l’A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), de l’A52 entre les échangeurs de La Destrousse (n°33.1) et Aubagne (n°35), de l’A501 et l’A520. Des modifications de circulation sont également prévues au niveau du noeud A8/A51. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 20h à 6h, du mardi 7 au vendredi 10 avril.
A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6).
A52, A501, A520 en direction d’Aubagne : fermeture de l’A52 entre La Destrousse et Aubagne
3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A52 entre les échangeurs de La Destrousse (n°33.1) et d’Aubagne (n°7) incluant l’autoroute A520 et l’échangeur d’Auriol ainsi que l‘autoroute A501 en direction d’Aubagne.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoire quitter l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1). En direction de Marseille ou d’Aubagne, ils pourront récupérer l’A501 au niveau d’Aubagne (n°7) ou d’Aubagne (n°35) sur l’A52 en direction de Toulon.
Nœud A8, A51 en direction de Marseille
3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic