Semaine du 7 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A8)

3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6).