Semaine du 7 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A8, A50)

VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur l’autoroute A8 et dans le tunnel de Toulon. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, le tunnel de Toulon sera fermé dans la nuit du jeudi 9 avril, de 22h à 6h. Sur l’autoroute A8, l’aire de repos de Jas Pellicot sera fermée en continu, tandis que des modifications de circulation interviendront au niveau des échangeurs de Puget-sur- Argens (n°37) et de Fréjus Ouest (n°38), du mardi 7 au vendredi 10 avril, entre 21h et 5h.