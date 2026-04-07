Travaux
Semaine du 7 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A8, A50)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur l’autoroute A8 et dans le tunnel de Toulon. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, le tunnel de Toulon sera fermé dans la nuit du jeudi 9 avril, de 22h à 6h. Sur l’autoroute A8, l’aire de repos de Jas Pellicot sera fermée en continu, tandis que des modifications de circulation interviendront au niveau des échangeurs de Puget-sur- Argens (n°37) et de Fréjus Ouest (n°38), du mardi 7 au vendredi 10 avril, entre 21h et 5h.
Autoroute A8, en direction de Nice
Échangeur de Fréjus Ouest (n°38) :
- 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur du Muy (n°36).
Aire de repos de Jas Pellicot :
- Du mardi 7 avril à 5h au vendredi 10 avril à 5h : fermeture en continu de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs pourront s’arrêter sur les aires de services de Sainte-Victoire, Les Terrasses de Provence ou Vidauban Sud.
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) :
- 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence.
- 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie, en direction de Nice.
- 🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur du Muy (n°36).
Agglomération Toulonnaise : fermeture du tunnel de Toulon
Tunnel de Toulon, en direction de Marseille et de Nice :
- La nuit du jeudi 9 avril, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATIONS : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le port (n°16) pour la récupérer à Toulon Centre (n°17).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic