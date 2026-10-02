Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A7 – Fermeture programmée de l’aire de Saulce
Dans le cadre de son programme d’entretien des équipements, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux sur un bassin de rétention d’eau situé au niveau de l’aire de services de Saulce, sur l’autoroute A7 en direction de Lyon, entre Montélimar et Valence. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’aire de services au cours de la nuit du mercredi 7 octobre 2026, de 22h à 6h le lendemain. Aucun des services ne sera donc accessible, y compris la station de recharge électrique.
Les automobilistes souhaitant s’arrêter sur une aire de services de l’A7 au cours de leur trajet pourront le faire sur les aires de Montélimar est (en amont) ou Portes-lès- Valence est (en aval)., toute deux proposant également des bornes de recharge électrique.