Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A7 – Fermeture de l’aire de Saint-Rambert-d’Albon
Publié le 02 octobre 2026
Dans le cadre de la réalisation des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche, situés sur l’autoroute A7, des opérations vont nécessiter la fermeture de l’aire de services de Saint-Rambert-d’Albon est au cours de la nuit du lundi 5 octobre prochain, de 22h à 5h le lendemain. Aucun des services ne sera donc accessible, y compris la station de recharge électrique.
Les conducteurs souhaitant faire une pause au cours de cette nuit pourront s’arrêter sur les aires de Latitude 45 (en amont) ou de Sérézin (en aval en direction de Lyon) ou de Communay sud (en aval en direction de Paris), toute deux proposant également des bornes de recharge électrique.