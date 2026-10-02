Semaine du 5 octobre 2026 : A7 – Fermeture de l’aire de Saint-Rambert-d’Albon

Dans le cadre de la réalisation des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche, situés sur l’autoroute A7, des opérations vont nécessiter la fermeture de l’aire de services de Saint-Rambert-d’Albon est au cours de la nuit du lundi 5 octobre prochain, de 22h à 5h le lendemain. Aucun des services ne sera donc accessible, y compris la station de recharge électrique.