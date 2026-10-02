Semaine du 5 octobre 2026 : A7 et A9 – Travaux d’entretien et de maintenance

Au cours de la nuit du lundi 5 au mardi 6 octobre 2026, l’A9 sera inaccessible depuis la bifurcation A7/A9. La bretelle d’entrée d’Orange centre (°21) en direction de Montpellier sera également fermée. Par conséquent :

les conducteurs de véhicules légers en provenance de Lyon souhaitant emprunter l’A9 en direction de l’Espagne devront sortir à Orange centre (n°21), suivre la D976 en direction de Roquemaure puis la D980 en direction de Saint-Geniès-de-Comolas afin de reprendre l’A9 à l’échangeur de Roquemaure (n°22) ;

les conducteurs de poids lourds devront sortir à l’échangeur de Bollène (n°19), suivre la D994 et la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis de Bagnols-sur-Cèze et poursuivre sur la N580 en direction d’Avignon afin de reprendre l’A9 à l’échangeur de Roquemaure (n°22).



Au cours de la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2026, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Roquemaure (n°22) pour tous les conducteurs circulant sur l’A9 en direction de Montpellier. La bretelle d’entrée sera elle aussi fermée à ce même échangeur en direction de Montpellier. Les conducteurs devront suivre la D6580 en direction d’Avignon et la N100 en direction de Nîmes afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Remoulins (n°23).



Au cours de la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Remoulins (°23) pour tous les conducteurs circulant sur l’A9 en direction de Lyon/Orange. La bretelle d’entrée sera elle aussi fermée à ce même échangeur en direction de Lyon/Orange. Les conducteurs devront suivre la N100 en direction d’Avignon puis la D6580 en direction de Bagnols-sur- Cèze afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Roquemaure (n°22).



Au cours de la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre 2026, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Roquemaure (n°22) pour tous les conducteurs circulant sur l’A9 en direction de Lyon/Orange. La bretelle d’entrée sera elle aussi fermée à ce même échangeur en direction de Lyon/Orange. Par conséquent :