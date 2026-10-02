Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A64 nord – Travaux d’entretien
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, au cours des nuits du 5 au 8 octobre 2026 inclus, diverses opérations de maintenance sur l’autoroute A64 nord (réparation de glissière, entretien d’ouvrage d’art, réparation de panneaux de signalisation, fauchage…). Il s’agit de garantir des conditions optimales de confort et de sécurité aux conducteurs empruntant quotidiennement cette section située au sud-ouest de Toulouse. Pour mener ces opérations en toute sécurité et limiter la gêne à la circulation, celles-ci se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermetures ponctuelles des voies de l’A64 et des échangeurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Conditions de circulation les nuits du 5 au 9 octobre prochains
- La nuit du lundi 5 octobre 2026, entre 21h et 6h le lendeman
l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre la bifurcation de Bordelongue (A64/A620) et l’échangeur de Francazal (n°37). L’entrée Le Chapitre (n°38) en direction de Tarbes sera également fermée, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- depuis le périphérique intérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à La Faourette (n°26) pour rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local ;
- depuis le périphérique extérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à faire demi-tour à Rangueil (n°23) afin de sortir à Langlade (n°25) et rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local.
- La nuit du mardi 6 octobre 2026, entre 21h et 6h le lendemain,
l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre l’échangeur de Francazal (n°37) et la bifurcation de Bordelongue (A64/A620). Les entrées de Francazal (n°37) et Le Chapitre (n°38) en direction de Toulouse seront également fermées entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- depuis l’A64, les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour rejoindre le périphérique extérieur par le réseau local jusqu’à l’échangeur de Langlade (n°25) ;
- pour rejoindre le périphérique intérieur, les conducteurs seront invités à suivre le même itinéraire puis à faire demi-tour à l’échangeur de Rangueil (n°23).
- La nuit du mercredi 7 octobre 2026, entre 21h et 6h le lendemain,
l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre les échangeurs de Francazal (n°37) et Muret Nord (n°35). En conséquence :
- les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour reprendre l’A64 à Muret Nord (n°35).
- les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour reprendre l’A64 à Muret Nord (n°35).
- La nuit du jeudi 8 octobre 2026, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre les échangeurs de Muret Nord (n°35) et Francazal (n°37). Les entrées de Muret Nord (n°35) et Roques-sur-Garonne (n°36) en direction de Toulouse seront également fermées entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Muret Nord (n°35) pour reprendre l’A64 à Francazal (n°37) ;
- les conducteurs circulant sur la D820 en provenance de Foix et voulant emprunter l’A64 en direction de Toulouse seront déviés par une sortie obligatoire à l'échangeur de Roques-sur- Garonne (n°36) pour emprunter la RD120 et la RD63 jusqu'à l'échangeur de Francazal (n°37).