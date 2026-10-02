Semaine du 5 octobre 2026 : A64 nord – Travaux d’entretien

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, au cours des nuits du 5 au 8 octobre 2026 inclus, diverses opérations de maintenance sur l’autoroute A64 nord (réparation de glissière, entretien d’ouvrage d’art, réparation de panneaux de signalisation, fauchage…). Il s’agit de garantir des conditions optimales de confort et de sécurité aux conducteurs empruntant quotidiennement cette section située au sud-ouest de Toulouse. Pour mener ces opérations en toute sécurité et limiter la gêne à la circulation, celles-ci se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermetures ponctuelles des voies de l’A64 et des échangeurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.