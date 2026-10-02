Semaine du 5 octobre 2026 : A64 – Fermeture nocturne entre Tarbes-Ouest et Soumoulou

Dans le cadre de travaux réalisés par ENEDIS sur une ligne électrique, l'A64 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Soumoulou (n°11) et Tarbes Ouest (n°12), au cours de la nuit du mercredi 7 octobre au jeudi 8 octobre 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin d’assurer la continuité des déplacements.