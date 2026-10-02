Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A64 – Fermeture nocturne entre Tarbes-Ouest et Soumoulou
Publié le 02 octobre 2026
Dans le cadre de travaux réalisés par ENEDIS sur une ligne électrique, l'A64 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Soumoulou (n°11) et Tarbes Ouest (n°12), au cours de la nuit du mercredi 7 octobre au jeudi 8 octobre 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin d’assurer la continuité des déplacements.
La nuit du 7 au 8 octobre 2026, de 21h à 1h le lendemain, l’A64 sera fermée entre Soumoulou (n°11) et Tarbes-Ouest (n°12) pour tous les conducteurs en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :
- les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse seront invités à sortir à Soumoulou (n°11) pour suivre l’itinéraire S27 et reprendre l’A64 à l’échangeur de Tarbes-Ouest (n°12). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Soumoulou ;
- les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne seront invités à sortir à Tarbes-Ouest (n°12) et suivre l’itinéraire S28 pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Soumoulou (n°11). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Tarbes.