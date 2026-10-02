Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A63 travaux d’entretien d’un ouvrage hydraulique
Publié le 02 octobre 2026
Dans le cadre de sa politique d’entretien, VINCI Autoroutes réalise, dans la nuit du mercredi 7 octobre 2026, des travaux d’hydrocurage et de balayage au niveau de l’échangeur de Bayonne Sud (n°5) sur l’A63. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute en direction de l’Espagne.
Conditions de circulation dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026
Dès 21h le mercredi 7 octobre et jusqu’à 6h le jeudi 8 octobre au matin, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Bayonne Sud (n°5), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs voulant aller en direction de l’Espagne. Par conséquent, les usagers souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de l’Espagne devront suivre l’itinéraire S6 pour rejoindre l’A63 à l’échangeur de Biarritz (n°4).