Semaine du 5 octobre 2026 : A63 travaux d’entretien d’un ouvrage hydraulique

Dans le cadre de sa politique d’entretien, VINCI Autoroutes réalise, dans la nuit du mercredi 7 octobre 2026, des travaux d’hydrocurage et de balayage au niveau de l’échangeur de Bayonne Sud (n°5) sur l’A63. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute en direction de l’Espagne.