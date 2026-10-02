Travaux
Semaine du 5 octobre 2026 : A19 – Travaux de réfection de dalle béton
Du lundi 5 au vendredi 16 octobre 2026, en continu, VINCI Autoroutes engagera des travaux de réfection de la dalle béton de la voie la plus à droite en entrée de la plateforme de péage d’Escrennes (n°7), sur l’autoroute A19. Dans ce cadre, et pendant toute la durée des travaux, la voie la plus à droite de la plateforme d’Escrennes (n°7) sera fermée à la circulation, empêchant ainsi également tout passage de convois exceptionnels d’une largeur supérieure à 2,8 mètres.
En quoi consistent les travaux ?
Les travaux menés dans ce cadre comprennent la rénovation en profondeur de la dalle de la voie la plus à droite en entrée de la plateforme de péage. Il s’agit de casser la dalle béton actuelle, de la restructurer et de la reconstruire. Cette voie est en effet celle qui accueille les convois exceptionnels et la majeure partie du trafic des poids lourds. A ce titre, elle est très sollicitée et nécessite une rénovation. Durant toute la période des travaux, l’accès des véhicules légers et des poids lourds se fera via les autres voies de la plateforme de péage. En revanche, le passage des convois exceptionnels d’une largeur supérieure à 2,8 mètres sera impossible.
A l’approche de cette zone de travaux, les conducteurs devront rester vigilants et adapter leur vitesse de conduite.