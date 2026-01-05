Travaux
Semaine du 5 janvier 2026 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraînent des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Nice Aéroport (n°51) et Nice Est/Nice-Centre (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se déroulent principalement de nuit, du lundi 5 au vendredi 9 janvier entre 21h et 6h. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
• Échangeur de Mougins (n°42)
4 nuits du lundi 5 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée « Ortelli ».
🚧DÉVIATION : Prendre la D6185 puis sortir à Mougins-centre pour faire demi-tour et prendre l'A8.
• Échangeur de Nice Aéroport (n°51)
La nuit du mardi 6 janvier, de 21h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée « Charles Erhman ».
🚧DÉVIATION : Prendre la bretelle d'entrée au niveau du rond-point.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
• Échangeur de Nice Aéroport (n°51)
La nuit du mardi 6 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Saint-Laurent-du-Var (n°49) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre la bretelle d’entrée à Nice Saint-Isidore (n°52)
• Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55)
2 nuits du mercredi 7 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Ouest (n°54) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre l'A8 en direction de l'Italie puis faire demi-tour à l'échangeur de La Turbie (n°57).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic