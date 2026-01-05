Semaine du 5 janvier 2026 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

• Échangeur de Nice Aéroport (n°51)

La nuit du mardi 6 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Saint-Laurent-du-Var (n°49) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre la bretelle d’entrée à Nice Saint-Isidore (n°52)

• Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55)

2 nuits du mercredi 7 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Ouest (n°54) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre l'A8 en direction de l'Italie puis faire demi-tour à l'échangeur de La Turbie (n°57).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application

• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)

• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel

• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com

• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic