Semaine du 5 janvier 2026 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Publié le 05 janvier 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraînent des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Nice Aéroport (n°51) et Nice Est/Nice-Centre (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se déroulent principalement de nuit, du lundi 5 au vendredi 9 janvier entre 21h et 6h. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.

Autoroute A8, en direction de l’Italie

• Échangeur de Mougins (n°42) 

4 nuits du lundi 5 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée « Ortelli ». 

🚧DÉVIATION : Prendre la D6185 puis sortir à Mougins-centre pour faire demi-tour et prendre l'A8. 

 

• Échangeur de Nice Aéroport (n°51) 

La nuit du mardi 6 janvier, de 21h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée « Charles Erhman ». 

🚧DÉVIATION : Prendre la bretelle d'entrée au niveau du rond-point.

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

• Échangeur de Nice Aéroport (n°51) 

La nuit du mardi 6 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée. 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Saint-Laurent-du-Var (n°49) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre la bretelle d’entrée à Nice Saint-Isidore (n°52) 

 

• Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55) 

2 nuits du mercredi 7 au vendredi 9 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs en véhicule léger pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Ouest (n°54) ; pour les conducteurs de poids lourd prendre l'A8 en direction de l'Italie puis faire demi-tour à l'échangeur de La Turbie (n°57).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic