Semaine du 5 janvier 2026 : rénovation du pont supportant l’autoroute A709

Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes débute la rénovation du pont supportant l’autoroute A709, qui franchit la voie ferrée reliant Tarascon à Sète, sur la commune de Lattes. Les travaux consisteront à mettre à niveau les dispositifs de retenue sur les côtés de l’ouvrage et au niveau du terre-plein central, à ajouter une protection caténaire, à renforcer les murs d’appuis et à réaliser la réfection complète de l’étanchéité et de l’enrobé du tablier.

Ils nécessitent d’être réalisés de manière anticipée en raison de la réservation de créneaux pris auprès de la SNCF pour travailler au-dessus de la voie ferrée.

Ces opérations très spécifiques demanderont des interventions en journée, à la fois sur les rives et au niveau du terre-plein central de l’autoroute, dans les deux sens de circulation, durant plusieurs mois.

La première étape consistera à mettre en place la zone de travaux sur l’autoroute A709, dans chaque sens de circulation. Elle sera reconnaissable par des voies de largeur réduite matérialisées au sol par une peinture jaune. La vitesse sera abaissée sur cette zone à 70 km/h au lieu de 90km/h.

Ensuite, les travaux de rénovation pourront débuter et se dérouler, de jour, en maintenant la circulation à proximité immédiate. Pour les besoins du chantier, certaines opérations pourront se dérouler de nuit sur des périodes définies qui feront l’objet d’une communication spécifique le moment venu.