Travaux
Semaine du 5 janvier 2026 : rénovation du pont supportant l’autoroute A709
Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes engage la rénovation du pont supportant l’A709 situé au-dessus de la voie ferrée (ligne Tarascon - Sète), entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et de Montpellier Sud (n°30), sur la commune de Lattes. Les travaux débuteront ce 5 janvier pour se terminer en octobre prochain. La première étape consistera à mettre en place la zone de chantier sur l’A709. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, cette première intervention nécessitera des modifications de circulation, uniquement de nuit, entre le lundi 5 janvier à 21h et le mercredi 7 janvier à 6h.
En quoi consiste les travaux ?
Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes débute la rénovation du pont supportant l’autoroute A709, qui franchit la voie ferrée reliant Tarascon à Sète, sur la commune de Lattes. Les travaux consisteront à mettre à niveau les dispositifs de retenue sur les côtés de l’ouvrage et au niveau du terre-plein central, à ajouter une protection caténaire, à renforcer les murs d’appuis et à réaliser la réfection complète de l’étanchéité et de l’enrobé du tablier.
Ils nécessitent d’être réalisés de manière anticipée en raison de la réservation de créneaux pris auprès de la SNCF pour travailler au-dessus de la voie ferrée.
Ces opérations très spécifiques demanderont des interventions en journée, à la fois sur les rives et au niveau du terre-plein central de l’autoroute, dans les deux sens de circulation, durant plusieurs mois.
La première étape consistera à mettre en place la zone de travaux sur l’autoroute A709, dans chaque sens de circulation. Elle sera reconnaissable par des voies de largeur réduite matérialisées au sol par une peinture jaune. La vitesse sera abaissée sur cette zone à 70 km/h au lieu de 90km/h.
Ensuite, les travaux de rénovation pourront débuter et se dérouler, de jour, en maintenant la circulation à proximité immédiate. Pour les besoins du chantier, certaines opérations pourront se dérouler de nuit sur des périodes définies qui feront l’objet d’une communication spécifique le moment venu.
Vos conditions de circulation
Durant les nuits du lundi 5 et du mardi 6 janvier, entre 21h et 6h, les équipes installeront la zone de chantier et modifieront la circulation sur la partie autoroutière concernée par les futurs travaux. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, l’autoroute A709 sera par conséquent fermée à la circulation, dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et de Montpellier Sud (n°30).
La nuit du lundi 5 janvier au mardi 6 janvier 2026
Dans le sens Béziers / Nîmes :
- Fermeture de l’A709 entre l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et l’échangeur de Montpellier Sud (n°30).
- Les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et suivre l’itinéraire de déviation S 16.
La nuit du mardi 6 janvier au mercredi 7 janvier 2026
Dans le sens Nîmes / Béziers :
- Fermeture de l’A709 entre l’échangeur de Montpellier Sud (n°30) et l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (n°32).
- Les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Montpellier Sud (n°30) et suivre l’itinéraire de déviation S 17.
Si toutefois les conditions météorologiques ne permettent pas de mettre en place la zone de travaux en début de semaine, les opérations pourront se poursuivre les nuits des mercredi 7 et jeudi 8 janvier entre 21h et 6h. Les bons réflexes à adopter : à l’approche d’un véhicule d’intervention je ralentis, je change de voir et je respecte le corridor de sécurité.
Les modifications de circulation indiquées peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes