Semaine du 5 janvier 2026, A54 – Nîmes / Arles : travaux de rénovation d’un ouvrage d’art

L’ouvrage, d’une longueur de 65 mètres, a été construit en 1990 et nécessite des travaux de rénovation importants afin de refaire intégralement son revêtement anticorrosion.

La circulation sur A54 sera maintenue pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, du 5 janvier au 13 février 2026 (week-end compris), les bretelles de sorties et d’entrée de l’échangeur de Nîmes Garons seront fermées alternativement en direction d’Arles et de Nîmes. Les conducteurs circuleront donc sur 1 voie dans chaque sens dans la zone de chantier et la vitesse sera limitée à 80 km/h sur cette zone. Des déviations seront mises en place pendant les fermetures des bretelles de l’échangeur de Nîmes Garons.

Du lundi 5 janvier 2026 à 21h au vendredi 23 janvier 2026 à 6h : fermeture en entrée et en sortie de l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) pour tous les conducteurs en provenance de Nîmes et en direction d’Arles. Par conséquent : Les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Arles depuis le secteur de Garons devront suivre la D442, la D6113, la RD113 puis la N572 en direction d’Arles Pour rejoindre le secteur de Garons, les conducteurs en provenance de Nîmes/Montpellier devront sortir à l’échangeur Nîmes Centre (n°1) sur l’A54 et suivre la D42 puis la D442 en direction de Garons.

Du lundi 26 janvier 2026 à 21h au vendredi 13 février 2026 à 6h : fermeture en entrée et en sortie de l’échangeur (n°2) de Nîmes Garons dans le sens Arles vers Nîmes. Ainsi : Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Nîmes/Montpellier devront rejoindre l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) en empruntant la D442, puis la D42 en direction de Nîmes Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon devront emprunter la D442, la D6113, la D135, puis la D6086 jusqu’à l’échangeur de Nîmes Est (n°24)

Les conducteurs en provenance d’Arles désirant rejoindre le secteur de Garons devront sortir à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) et suivre la déviation via la D42, la D442 puis la D442A en direction de Garons/Arles. Ils pourront également sortir à l’échangeur de Trinquetaille (n°4) au niveau d’Arles et suivre la D113, puis la D6113, la D442 puis la D442A en direction de Garons/Nîmes.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application

Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)

L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel

Le site Internet www.vinci-autoroutes.com

Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic

Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h.