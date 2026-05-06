Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
Cette semaine, VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A52. Des modifications de circulation sont à prévoir au niveau des noeuds A8/A52 et A50/A52 impactant l’autoroute A501 en direction de Marseille. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du mardi 5 au jeudi 7 mai.
Autoroute A8 et noeud A8/A52, en direction de Nice : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et Trets
La nuit du mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et l’échangeur de Trets (n°33).
DÉVIATION : en provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’A52 ou Fuveau (n°32) sur l’A8 afin de récupérer l’autoroute A8 via l’échangeur de Trets (n°33). En provenance de Toulon, les conducteurs sortiront également à Belcodène pour récupérer l’A8 à Fuveau (n°32).
Autoroute A501, en provenance d’Aubagne
- Aubagne (n°7)
La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en provenance d’Aubagne
DÉVIATION : en provenance ou en direction d’Aubagne, les conducteurs pourront emprunter la D96 afin de rejoindre la bretelle d’entrée de l’échangeur de Gémenos (n°34) sur l’A52.
Noeud A50/A52, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre le noeud A50/A52 et l’échangeur d’Aubagne (n°35) incluant l’autoroute A501
La nuit du mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre le noeud A50/A52 et Aubagne (n°35) incluant l’autoroute A501 en direction de Marseille. L’échangeur d’Aubagne (n°7) sur l’A501 sera également fermé dans les deux sens.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’autoroute A52 et emprunter la D8N en direction de Marseille.