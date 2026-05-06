Semaine du 4 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

La nuit du mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et l’échangeur de Trets (n°33).

DÉVIATION : en provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’A52 ou Fuveau (n°32) sur l’A8 afin de récupérer l’autoroute A8 via l’échangeur de Trets (n°33). En provenance de Toulon, les conducteurs sortiront également à Belcodène pour récupérer l’A8 à Fuveau (n°32).