Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Des opérations de débroussaillages auront également lieu dans le cadre du dispositif de défense des forêts contre les incendies. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Centre (n°40), Mandelieu Est (n°41), Villeneuve-Loubet (n°47), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Saint-Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Nice Est (n°55). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 4 au jeudi 7 mai, entre 21h et 5h30.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :
- La nuit du mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée. La bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence, sera également fermée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Centre (n°40). Les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).
Échangeur de Mandelieu Centre (n°40) :
- La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est (n°41).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :
- 2 nuits, du lundi 4 au mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51) ou la bretelle de sortie de Nice Ouest (n°50).
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
- La nuit du lundi 4 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Nice Nord (n°54) :
- La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Nord (n°54) en direction de d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Est (n°55) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Échangeur de Nice Est (n°55) :
- La nuit du mercredi 6 mai, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Nice Est (n°55) en direction d’Aix-en- Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Nord (n°54) afin de reprendre l’A8 en direction de l’Italie.
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 3 nuits, lundi 4 au jeudi 7 mai, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée. La bretelle de sortie sera également fermée 2 nuits, du mardi 5 au jeudi 6 mai.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic