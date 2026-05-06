Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
Cette semaine, VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8, A50 et A57. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, des modifications de circulation seront à prévoir dans l’agglomération Toulonnaise, au niveau du noeud A8/A57 ainsi que des échangeurs du Cannet-des-Maures (n°13) et de Puget-Ville (n°10) sur l’A57 et de Puget-sur-Argens (n°37) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 4 au jeudi 7 mai. L’aire de services de Canaver, en direction d’Aix-en-Provence sera fermée de 22h à 1h, la nuit du mardi 5 mai.
Autoroutes A57 et A8, en direction de Nice, Aix-en-Provence et Toulon : fermeture du noeud A8/A57 incluant les sorties de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13)
La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre les autoroutes A57 et A8, en direction et en provenance de Toulon. Cette fermeture inclue les sorties de l’échangeur du Cannet-des- Maures (n°13).
DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’A57.
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
- Echangeur de Puget-sur-Argens (n°37)
La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Fréjus Est (n°38).
Autoroute A57, en direction de Toulon
- Echangeur de Puget-Ville (n°10)
La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Cuers (n°9).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
- Aire de services de Canaver
La nuit du mardi 5 mai, de 22h à 1h : fermeture de l’aire de services.
DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante « Provence Verdon ».
Agglomération Toulonnaise, autoroutes A50 et A57
Tunnel de Toulon, en direction de Marseille
2 nuits, du lundi 4 au mercredi 6 mai, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon.
DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).
Autoroute A57 et tunnel de Toulon, en direction de Nice
La nuit du lundi 4 mai, de 22h30 à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’entrée Toulon Centre (n°17) dès 22h jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1), puis à 22h30, fermeture de l’entrée Saint-Jean-du- Var (n°1) jusqu’à La Valette Sud (n°4) sur l’autoroute A57.
DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) pour récupérer l’A57 à La Valette Sud (n°4).
La nuit du mardi 5 mai, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon.
DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le port (n°16) et pourront récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17).
- Echangeurs de La Valette Sud (n°4), La Valette Nord (n°5a) et Valgora-Université (n°5b)
La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée La Valette Sud (n°4) ainsi que des bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs de La Valette Nord (n°5a) et Valgora-Université (n°5b).
- Aire de services de La Bigue
La nuit du mardi 5 mai, de 21h00 à 6h : fermeture en continu de l’aire de services.