Semaine du 4 mai 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre les autoroutes A57 et A8, en direction et en provenance de Toulon. Cette fermeture inclue les sorties de l’échangeur du Cannet-des- Maures (n°13).



DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’A57.



Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence

Echangeur de Puget-sur-Argens (n°37)

La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.

DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Fréjus Est (n°38).



Autoroute A57, en direction de Toulon

Echangeur de Puget-Ville (n°10)

La nuit du mardi 5 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Cuers (n°9).



Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence