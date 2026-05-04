Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : travaux de chaussée entre Orange et Avignon sur l'A7
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation les nuits de la semaine du 4 au 6 mai 2026.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Fermeture totale de l’échangeur d’Orange sud (n°22) pour les véhicules en direction de Lyon et de Marseille :
- Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D907 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction de Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur Bollène (n°19).
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 au niveau de l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
- Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Marseille peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Avignon Le Pontet (n°23), en suivant la D225 en direction d’Avignon, la D907 puis la RN7 en direction d’Orange.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic