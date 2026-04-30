Semaine du 4 mai 2026 : fermetures nocturnes partielles au niveau du Duplex A86

Compte tenu des travaux programmés au cours des 3 nuits du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2026 de 21h à 6h, les conditions de circulation seront modifiées, une partie du Duplex A86 sera fermée :

La nuit du lundi 4 au mardi 5 mai de 21h à 6h et la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai de 21h à 6h :

Fermeture de la sortie vers l’A86 en direction de Nanterre/La Défense.

La sortie n°34 en direction de Rueil sera obligatoire.

La nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai de 21h à 6h :

Fermeture de l’accès au Duplex A86 depuis Nanterre/La Défense.

L’entrée au Duplex A86 se fera uniquement depuis Rueil centre (RD913).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :