Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Niort nord
Dans le cadre de travaux de voirie réalisés par le Conseil départemental des Deux-Sèvres dans le secteur de Niort sur l’A83, l’échangeur de Niort nord (n°10) sera fermé uniquement en entrée, à partir du lundi 4 mai 7h, jusqu’au mercredi 6 mai 2026 à 17h. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de bien s’informer avant de prendre la route.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le Conseil départemental des Deux-Sèvres réalisera des travaux de voirie aux abords de l’autoroute A83, dans le secteur de Niort, du lundi 4 mai 7h, jusqu’au mercredi 6 mai à 17h. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’échangeur Niort nord (n°10) uniquement en entrée.
- Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Nantes seront invités à prendre l’échangeur de Niort ouest (n°9).
- Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Bordeaux et Poitiers seront invités à prendre l’échangeur de Niort est (n°11).
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, via notamment Radio VINCI Autoroutes, le fil X (ex-Twitter) @A83trafic, pour informer les conducteurs de ces opérations.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A83Trafic