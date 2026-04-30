Semaine du 4 mai 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Niort nord

Le Conseil départemental des Deux-Sèvres réalisera des travaux de voirie aux abords de l’autoroute A83, dans le secteur de Niort, du lundi 4 mai 7h, jusqu’au mercredi 6 mai à 17h. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’échangeur Niort nord (n°10) uniquement en entrée.

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Nantes seront invités à prendre l’échangeur de Niort ouest (n°9).

Les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Bordeaux et Poitiers seront invités à prendre l’échangeur de Niort est (n°11).

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, via notamment Radio VINCI Autoroutes, le fil X (ex-Twitter) @A83trafic, pour informer les conducteurs de ces opérations.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :