Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : fermeture d'une bretelle sur l'A645
VINCI Autoroutes va réaliser, du lundi 4 au mercredi 6 mai de 8h à 17h, des travaux de fauchage et d’entretien des écoulements d’eau sur la bretelle autoroutière reliant le péage de Montréjeau et le giratoire de la Croix du Bazert, sur la commune de Gourdan-Polignan. Pour mener ces travaux en toute sécurité, ceux-ci nécessitent la fermeture de la bretelle dans les deux sens de circulation du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026 puis le lundi 11 mai 2026, entre 8h et 17h.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le lundi 4 mai et le mardi 5 mai 2026, de 8h à 17h, la bretelle d’accès sera fermée entre le péage de Montréjeau et le giratoire de la Croix du Bazert pour tous les conducteurs en direction de l’Espagne. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A64 et qui sortent à l’échangeur de Montréjeau (n°17) en direction de l’Espagne seront invités à suivre la RD817 en direction de Saint-Gaudens, puis la RD21 en direction de Valentine puis la RD8 en direction de Gourdan-Polignan.
Le mercredi 6 mai et le lundi 11 mai, de 8h à 17h, cette même bretelle sera fermée pour tous les conducteurs entre le giratoire de la Croix du Bazert et péage de Montréjeau, dans le sens Espagne vers France. Par conséquent :
- Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse seront invités à suivre la RD8 en direction de Valentine puis la RD921 en direction de l’A64 qu’ils pourront rejoindre à l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18).
- Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne seront invités à suivre la RD8 en direction de Valentine puis la RD921 en direction de Saint-Gaudens puis la RD817 en direction d’Ausson pour prendre l’A64 à l’échangeur de Montréjeau (n°17).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic