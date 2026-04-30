Semaine du 4 mai 2026 : fermeture d'une bretelle sur l'A645

Le lundi 4 mai et le mardi 5 mai 2026, de 8h à 17h, la bretelle d’accès sera fermée entre le péage de Montréjeau et le giratoire de la Croix du Bazert pour tous les conducteurs en direction de l’Espagne. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A64 et qui sortent à l’échangeur de Montréjeau (n°17) en direction de l’Espagne seront invités à suivre la RD817 en direction de Saint-Gaudens, puis la RD21 en direction de Valentine puis la RD8 en direction de Gourdan-Polignan.

Le mercredi 6 mai et le lundi 11 mai, de 8h à 17h, cette même bretelle sera fermée pour tous les conducteurs entre le giratoire de la Croix du Bazert et péage de Montréjeau, dans le sens Espagne vers France. Par conséquent :

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse seront invités à suivre la RD8 en direction de Valentine puis la RD921 en direction de l’A64 qu’ils pourront rejoindre à l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18).

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne seront invités à suivre la RD8 en direction de Valentine puis la RD921 en direction de Saint-Gaudens puis la RD817 en direction d’Ausson pour prendre l’A64 à l’échangeur de Montréjeau (n°17).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer les clients en temps réel :