Travaux
Semaine du 4 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Garons au cours des nuits du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
La sortie de l’échangeur de Nîmes Garons (n°25) en provenance d’Arles sera fermée pour tous les conducteurs. Pour rejoindre le secteur de Garons, ces derniers devront sortir à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) et suivre la déviation via la D42, la D442 puis la D442A en direction de Garons.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic