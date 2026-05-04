Semaine du 4 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)

La sortie de l’échangeur de Nîmes Garons (n°25) en provenance d’Arles sera fermée pour tous les conducteurs. Pour rejoindre le secteur de Garons, ces derniers devront sortir à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) et suivre la déviation via la D42, la D442 puis la D442A en direction de Garons.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :