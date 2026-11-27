VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux de fauchage sur l’A10, entre les échangeurs de Libourne-Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Programmés du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, ils seront conduits de nuit, entre 21h et 6h le lendemain, pour limiter la gêne occasionnée. Ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire et successive des échangeurs situés sur cette portion, annoncées via Radio VINCI Autoroutes et les panneaux à message variable.

De même, le mardi 1er décembre à partir de 23h, l’A10 sera fermée le temps de laisser passer un convoi exceptionnel. Cette fermeture temporaire concernera les deux sens de circulation dans le secteur de Blaye. De ce fait :

En direction de Bordeaux , l’entrée sera interdite et la sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Blaye (n°38) ;

, l’entrée sera interdite et la sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Blaye (n°38) ; En direction de Paris, l’entrée sera interdite et la sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Libourne- Saint-Antoine (n°39a).

Ces informations peuvent évoluer en raison de l'avancée des travaux ou des conditions météorologiques. C'est pourquoi VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.