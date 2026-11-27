Travaux
Semaine du 30 novembre 2026 : Vos conditions de circulation au nord de Bordeaux sur l'A10
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage sur l’A10, au nord de Bordeaux, entre les échangeurs de Libourne-Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Ces opérations auront lieu au cours des nuits du lundi 30 au jeudi 3 décembre 2026 inclus. Bien que réalisées de nuit, pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront la fermeture des échangeurs présents sur cette section de l’autoroute A10.
Vos conditions de circulation du 30 novembre au 3 décembre 2026
VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux de fauchage sur l’A10, entre les échangeurs de Libourne-Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Programmés du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, ils seront conduits de nuit, entre 21h et 6h le lendemain, pour limiter la gêne occasionnée. Ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire et successive des échangeurs situés sur cette portion, annoncées via Radio VINCI Autoroutes et les panneaux à message variable.
De même, le mardi 1er décembre à partir de 23h, l’A10 sera fermée le temps de laisser passer un convoi exceptionnel. Cette fermeture temporaire concernera les deux sens de circulation dans le secteur de Blaye. De ce fait :
- En direction de Bordeaux, l’entrée sera interdite et la sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Blaye (n°38) ;
- En direction de Paris, l’entrée sera interdite et la sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Libourne- Saint-Antoine (n°39a).
Ces informations peuvent évoluer en raison de l'avancée des travaux ou des conditions météorologiques. C'est pourquoi VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.