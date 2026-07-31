Travaux
Semaine du 3 août 2026 : vos conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes mène des opérations de maintenance dans le tunnel de Toulon. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions nécessiteront des modifications de circulation dans ce secteur. Pour limiter la gêne au trafic, les opérations auront lieu de nuit, du lundi 3 au vendredi 7 août, entre 22h et 6h.
Vos conditions de circulation du 3 au 7 août 2026
4 nuits, du lundi 3 au vendredi 7 août, de 22h à 6h :
Fermeture du tunnel de Toulon. L’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) sera également fermée la nuit du mercredi 5 août, en direction de Nice.
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de Toulon centre (n°17). Hormis, la nuit du mercredi 5 août où les conducteurs pourront récupérer l’A57 via l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @TunnelToulon