Semaine du 3 août 2026 : vos conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise

4 nuits, du lundi 3 au vendredi 7 août, de 22h à 6h :

Fermeture du tunnel de Toulon. L’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) sera également fermée la nuit du mercredi 5 août, en direction de Nice.

🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de Toulon centre (n°17). Hormis, la nuit du mercredi 5 août où les conducteurs pourront récupérer l’A57 via l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :