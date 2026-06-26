Semaine du 29 juin 2026 : Duplex A86 - fermetures nocturnes et partielles

La Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux sur l’autoroute A13, aux abords du Duplex A86 ainsi que dans le secteur de l’échangeur de Rueil-Malmaison. Ces opérations auront lieu durant les 4 nuits, du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet2026 au matin, de 21h à 6h.



Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Durant les 4 nuits du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026 au matin, de 21h à 6h : fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris ;

Durant la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet 2026 au matin, de 21h à 6h : fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Rouen ;

Durant les 4 nuits du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026 au matin, de 21h à 6h : fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 pour les véhicules circulant en direction de Nanterre. Les usagers venant de Créteil ou de Vaucresson, circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre ; fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 depuis Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil centre pour rejoindre le Duplex A86.





Des itinéraires de déviation seront mis en place durant ces 4 nuits.