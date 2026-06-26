Semaine du 29 juin 2026 : A89 – Travaux de fauchage

Au cours des deux nuits du lundi 29 et du mardi 30 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Lezoux (n°28) sera fermé en sortie comme en entrée.

Fermeture des sorties de Lezoux (n°28) :

en provenance de Lyon, de Saint-Etienne ou de Clermont-Ferrand : les conducteurs devront emprunter la sortie Thiers-ouest (n°29) et suivre l’itinéraire S6 en suivant la D906 et la D2089 ;

en provenance de l’autoroute A711 : les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront emprunter la sortie Pont-du-Château (n°1.4) puis suivre l’itinéraire S3 via l’A712, la D52, la D769, la D1 puis la D2089.



Fermeture des entrées de Lezoux (n°28) :

à destination de Lyon ou Saint-Etienne : les conducteurs devront suivre l’itinéraire S5 en suivant la D223 puis la D336, la D2089, la D906 jusqu’à l’échangeur de Thiers-ouest (n°29) ;

à destination de Clermont-Ferrand : les conducteurs devront suivre l’itinéraire S4 en suivant la D2023 puis la D336, la D2089, la D1, la D769 et la D52 pour rejoindre l’A712 et reprendre la bretelle d’entrée Pont-du-Château (n°1.4) en direction de Clermont-Ferrand.



En cas d’intempéries, les travaux pourront être reportés une nuit de la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2026 dans les mêmes conditions.



Au cours de la nuit du mercredi 1er juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Thiers ouest (n°29) sera fermé.

Les automobilistes désirant rejoindre le secteur de Thiers ouest depuis l’A89 en provenance de Clermont- Ferrand devront emprunter l’itinéraire S5 en empruntant la bretelle de sortie Lezoux (n°28) et suivre la D223 jusqu’à Lezoux puis poursuivre sur la D336, la D2089 et enfin la D906.

Les conducteurs désirant rejoindre l’A89 en direction de Saint-Etienne ou de Lyon depuis le secteur de Thiers ouest devront suivre les itinéraires suivants :

les véhicules légers devront emprunter l’itinéraire S7 : prendre la D906 et D2089 jusqu’à Thiers, poursuivre sur la D2089, puis sur la D2189 jusqu’à l’échangeur Thiers est (n°30) ;

les poids lourds devront emprunter l’itinéraire S6 : suivre les D906 et D2089 jusqu'à Lezoux avant de poursuivre sur la D336 puis la D223 jusqu’à l'échangeur Lezoux (n°28) en direction de Lyon ou Saint- Etienne.

Les automobilistes désirant rejoindre le secteur de Thiers ouest depuis l’A89 en provenance de Saint-Etienne ou Lyon devront suivre les itinéraires suivants :

les véhicules légers devront emprunter l’itinéraire S8 : sortir à l’échangeur Thiers est (n°30), suivre les D2189 et D2089 jusqu’à Thiers avant de poursuivre sur la D2089 puis sur la D906 jusqu’à Thiers ouest ;

les poids lourds devront emprunter l’itinéraire S5 : sortir à l’échangeur Lezoux (n°28) et prendre la D223 jusqu’à Lezoux avant de poursuivre sur la D336, la D2089 et enfin la D906 jusqu’à Thiers ouest.



Les conducteurs désirant rejoindre l’A89 depuis Thiers ouest en direction de Clermont-Ferrand devront emprunter l’itinéraire S6 : prendre la D906 et D2089 jusqu'à Lezoux puis poursuivre sur les D336 et D223 jusqu’à l'échangeur Lezoux (n°28).

En cas d’intempéries, les travaux pourront être reportés une nuit de la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2026 dans les mêmes conditions.

Au cours de la nuit du jeudi 2 juillet au vendredi 3 juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Thiers est (n°30) sera fermé.



Les automobilistes désirant rejoindre le secteur de Thiers est en provenance de Clermont-Ferrand devront suivre l’itinéraire suivant :

pour les véhicules légers : emprunter l’itinéraire S7 en sortant à Thiers ouest (n°29) pour suivre la D906 et la D2089 jusqu’à Thiers avant de poursuivre sur la D2089, puis sur la D2189 jusqu’à l’échangeur Thiers est (n°30) ;

pour les poids lourds : emprunter l’itinéraire S10 en sortant à Noirétable (n°31) pour prendre la D53 jusqu’à Noirétable. Il faudra ensuite poursuivre sur la D1089, la D2089 puis sur la D2189 jusqu’à l’échangeur Thiers est (n°30).



Les automobilistes souhaitant rejoindre l’A89 en direction de Saint-Etienne ou Lyon depuis le secteur de Thiers est devront emprunter l’itinéraire S9 : prendre la D2189, la D2089 et la D1089 jusqu’à Noirétable avant de poursuivre sur la D53 jusqu’à l’échangeur de Noirétable (n°31).



Les automobilistes désirant rejoindre le secteur de Thiers est en provenance de Lyon ou Saint-Etienne devront suivre l’itinéraire S10 en sortant à Noirétable (n°31) pour emprunter la D53 jusqu’à Noirétable. Ils devront alors poursuivre sur la D1089, la D2089, puis sur la D2189 jusqu’à l’échangeur Thiers est (n°30). Les conducteurs désirant rejoindre l’A89 en direction de Clermont-Ferrand depuis le secteur de Thiers est :

pour les véhicules légers : emprunter l’itinéraire S8 en prenant les D2189 et D2089 jusqu’à Thiers. Ils devront alors poursuivre la D2089 puis la D906 jusqu’à l’échangeur Thiers est (n°29) ;

pour les poids lourds : emprunter l’itinéraire S9 en suivant la D2189, la D2089 et la D1089 jusqu’à Noirétable avant de poursuivre sur la D53 jusqu’à l’échangeur de Noirétable (n°31).



En cas d’intempéries, les travaux pourront être reportés une nuit de la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2026 dans les mêmes conditions.