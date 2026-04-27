Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord (A7)

L’autoroute A7 sera fermée entre la bifurcation A7/A9 et l’échangeur d’Avignon-Le Pontet pour les véhicules circulant en direction de Marseille :

Les conducteurs se dirigeant vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.

Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 au niveau d’Orange centre (n°21) ou d’Orange sud (n°22) peuvent le faire au niveau de l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.

Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange centre (n°21) pour les véhicules circulant en direction de Marseille :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).

Fermeture totale de l’échangeur d’Orange Sud :

Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21).

Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction de Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Bollène (n°19).

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).

Au niveau de l’autoroute A9, l’entrée sera interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon. Par conséquent :

Les conducteurs désirant se rendre au centre d’Orange et alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint-Geniès, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22) devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :