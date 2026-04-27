Travaux
Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord (A7)
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation les nuits de la semaine du 27 au 29 avril 2026.
Les conditions de circulation les nuits du lundi 27 avril au mercredi 29 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain
La sortie à l’échangeur d’Orange nord-Piolenc pour les véhicules circulant en direction de Lyon sera fermée la nuit du lundi 27 avril 2026, de 22h à 6 h le lendemain. Par conséquent :
- Les conducteurs en provenance de Marseille pourront rejoindre ce secteur en sortant à Orange centre (n° 21) pour suivre la RN7 en direction de Piolenc.
- La traversée de certaines communes leur étant interdite, les conducteurs de poids lourd en provenance de Marseille devront quitter l’autoroute en empruntant la sortie Bollène (n°19) pour suivre la D994 en direction de Pont-Saint- Esprit, puis la N7 pour rejoindre Piolenc.
Au cours de la nuit du mardi 28 et mercredi 29 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain
L’autoroute A7 sera fermée entre la bifurcation A7/A9 et l’échangeur d’Avignon-Le Pontet pour les véhicules circulant en direction de Marseille :
- Les conducteurs se dirigeant vers Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille afin de prendre l’autoroute à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.
- Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 au niveau d’Orange centre (n°21) ou d’Orange sud (n°22) peuvent le faire au niveau de l’échangeur Bollène (n°19) et emprunter la D907 en direction d’Orange centre.
Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange centre (n°21) pour les véhicules circulant en direction de Marseille :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Fermeture totale de l’échangeur d’Orange Sud :
- Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction de Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Bollène (n°19).
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
Au niveau de l’autoroute A9, l’entrée sera interdite à l’échangeur de Roquemaure pour tous les véhicules circulant en direction d’Orange et de Lyon. Par conséquent :
- Les conducteurs désirant se rendre au centre d’Orange et alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint-Geniès, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.
- Les conducteurs voulant se diriger vers l’autoroute A7/Lyon depuis l’échangeur Roquemaure (n°22) devront suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur Bollène (n°19).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic