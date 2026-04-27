Travaux
Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A52)
Publié le 27 avril 2026
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8 et A52. La bretelle d’insertion entre l’A52 et l’A8 sera fermée en direction de Nice, ainsi que celle entre l’A8 et l’A51 en direction de Marseille. Des modifications de circulation seront également à prévoir au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 27 au jeudi 30 avril.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Echangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) :
- La nuit du lundi 27 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Jas-de-Bouffan (n°7) sur la RD64.
Noeud A8/A52, en provenance d’Aix-en-Provence et en direction de Nice : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’A52 et l’A8
- La nuit du mercredi 29 avril, de 21h à 5h : fermeture du noeud A52/A8.
- 🚧DÉVIATION : en provenance d’Aix-en-Provence ou de Toulon, les conducteurs devront quitter l’autoroute l’A8 en empruntant l’échangeur de Fuveau (n°32) afin de la récupérer via la D96 et la DN7 pour rejoindre l’échangeur de Trets (n°33). En provenance de Toulon, ils pourront rejoindre l’échangeur de Fuveau (n°32) en empruntant l’A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
- 3 nuits, du lundi 27 au jeudi 30 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Marseille.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic ; @A8Trafic