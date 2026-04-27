Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8, A52)

VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8 et A52. La bretelle d’insertion entre l’A52 et l’A8 sera fermée en direction de Nice, ainsi que celle entre l’A8 et l’A51 en direction de Marseille. Des modifications de circulation seront également à prévoir au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 27 au jeudi 30 avril.