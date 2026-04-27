Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier débuté en avril se poursuivra jusqu’à début juin.

Les interventions seront menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence, pour une durée de six semaines.

Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :

2 nuits, lundi 27 et mercredi 29 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :