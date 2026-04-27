Travaux
Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), Villeneuve-Loubet Plage (n°46), Villeneuve- Loubet (n°47), Roquebrune Cap Martin (n°58) et Menton (n°59). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 27 au jeudi 30 avril, entre 20h30 et 5h30. L’aire de la Via Julia Augusta sera également fermée du mardi 28 au jeudi 30 avril, de 19h à 5h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :
- 2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 avril, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée. La bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence, sera fermée la nuit du 27 avril.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Centre (n°40). Les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Menton (n°59) :
- La nuit du mardi 28 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Roquebrune Cap Martin (n°58) puis opérer un demi-tour pour récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence
Échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46) :
- La nuit du mardi 28 avril, de 20h30 à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
- La nuit du lundi 27 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).
Aire de services de la Via Julia Augusta :
- 2 nuits, du mardi 28 au jeudi 30 avril, de 19h à 5h : fermeture de l’aire de services.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront utiliser l’aire de Mougins, aire de services suivante.
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier débuté en avril se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions seront menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence, pour une durée de six semaines.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 2 nuits, lundi 27 et mercredi 29 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic