Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A8, A57)

VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8, A50 et A57. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, plusieurs tronçons d’autoroute seront fermés au niveau de Toulon, Saint-Maximin et Le Cannet-des-Maures. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 27 au jeudi 30 avril.