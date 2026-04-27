Travaux
Semaine du 27 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A8, A57)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8, A50 et A57. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, plusieurs tronçons d’autoroute seront fermés au niveau de Toulon, Saint-Maximin et Le Cannet-des-Maures. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 27 au jeudi 30 avril.
Autoroutes A50, A57 et Tunnel de Toulon, en direction de Marseille
La nuit du lundi 27 avril, de 22h30 à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A57 à partir de l’échangeur de La Valette Centre (n°3) jusqu’à la fin du tunnel de Toulon qui lui sera fermé dès 22h.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3) et pourront récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).
2 nuits, du mardi 28 au jeudi 30 avril, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 jusqu’à l’échangeur de Chateauvallon (n°14).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) afin de récupérer l’autoroute A50 à Chateauvallon (n°14).
Autoroute A57 et tunnel de Toulon, en direction de Nice
3 nuits, du lundi 27 au jeudi 30 avril, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1) sur l’autoroute A57.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) pour récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).
Autoroute A50, en direction de Marseille, aire de repos de Sanary Sud :
Du lundi 20 avril à 8h au mardi 28 avril à 5h :
- Fermeture en continu de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente Les Frères Lumières.
Autoroute A8 en direction de Nice : fermeture de l’autoroute A8 entre Saint-Maximin et Brignoles
2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 avril, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Saint-Maximin (n°34) et de Brignoles (n°35). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34) sera également fermée en direction d’Aix-en-Provence.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de de
Saint-Maximin (n°34) et pourront la récupérer au niveau de Brignoles (n°35) via la DN7. En direction d’Aixen-
Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de l’échangeur de Fuveau (n°32).
3 nuits du lundi 27 au jeudi 30 avril, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A57 et l’autoroute A8 en direction de Nice et d’Aix-en-Provence, incluant l’échangeur de Carnoules (n°11). Les bretelles d’entrée de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) seront également fermées en direction de l’autoroute A8 et de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : en provenance de Toulon, les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A57 via l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°10) sur l’autoroute A57. Afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’A57.
Aire de repos de Roudaï :
- Du lundi 27 à 5h au mardi 28 avril à 18h : fermeture de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente « Les Terrasses de Provence » ou la suivante « Vidauban Sud ».
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic