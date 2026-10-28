Travaux
Semaine du 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien au niveau du tunnel de la Baume sur l'autoroute A51. Ces opérations entraîneront la fermeture de l'autoroute entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Sisteron Vallée du Jabron (n°22), en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces travaux seront réalisés de nuit, du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, entre 20h et 6h.
A51 direction Gap et Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs n°23 et n°22
La nuit du jeudi 29 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) en direction d’Aix-en-Provence. La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) en direction de Gap sera également fermée.
La nuit du mercredi 28 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) et Sisteron Nord (n°23) en direction de Gap. La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) sera également fermée en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur Sisteron Vallée du Jabron (n°22). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) et pourront la récupérer à Sisteron Nord (n°23).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.