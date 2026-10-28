Semaine du 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A51

La nuit du jeudi 29 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) en direction d’Aix-en-Provence. La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) en direction de Gap sera également fermée.

La nuit du mercredi 28 octobre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) et Sisteron Nord (n°23) en direction de Gap. La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) sera également fermée en direction d’Aix-en-Provence.

🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur Sisteron Vallée du Jabron (n°22). En direction de Gap, les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Vallée du Jabron (n°22) et pourront la récupérer à Sisteron Nord (n°23).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.