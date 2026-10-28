Semaine du 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

Échangeur d’Antibes (n°44)

La nuit du jeudi 29 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).

Échangeur de Menton (n°59)

2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune- Cap-Martin (n°58) ou la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en-Provence puis effectuer un demi-tour via l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) afin de reprendre l'autoroute A8 en direction de l’Italie.