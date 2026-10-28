Travaux

Semaine du 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

Publié le 28 octobre 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8, entraînant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), d’Antibes (n°44), de Cagnes-sur-Mer (n°48), de Nice Est (n°55) et Menton (n°59). Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces interventions seront menées de nuit, de 20h30 à 5h30, du lundi 26 au vendredi 30 octobre.

Autoroute A8, en direction de l’Italie

Échangeur d’Antibes (n°44) 

La nuit du jeudi 29 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).

 

Échangeur de Menton (n°59) 

2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune- Cap-Martin (n°58) ou la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en-Provence puis effectuer un demi-tour via l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) afin de reprendre l'autoroute A8 en direction de l’Italie.

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

Échangeur de Mandelieu Est / Cannes-la-Bocca (n°41) 

La nuit du lundi 26 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40) et les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie

Échangeur de Nice Est (n°55) 

4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie en direction de l’Italie. La nuit du jeudi 29 octobre, la bretelle d’entrée sera fermée en direction d’Aix-en- Provence uniquement.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour afin de reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).

 

Échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) 

La nuit du mardi 27 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée en direction de l’Italie et des bretelles de sortie en direction d’Aix-en-Provence.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).

 

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement. 