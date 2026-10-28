Travaux
Semaine du 26 octobre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8, entraînant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), d’Antibes (n°44), de Cagnes-sur-Mer (n°48), de Nice Est (n°55) et Menton (n°59). Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces interventions seront menées de nuit, de 20h30 à 5h30, du lundi 26 au vendredi 30 octobre.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur d’Antibes (n°44)
La nuit du jeudi 29 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).
Échangeur de Menton (n°59)
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune- Cap-Martin (n°58) ou la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en-Provence puis effectuer un demi-tour via l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) afin de reprendre l'autoroute A8 en direction de l’Italie.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur de Mandelieu Est / Cannes-la-Bocca (n°41)
La nuit du lundi 26 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40) et les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
Échangeur de Nice Est (n°55)
4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie en direction de l’Italie. La nuit du jeudi 29 octobre, la bretelle d’entrée sera fermée en direction d’Aix-en- Provence uniquement.
🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour afin de reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).
Échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48)
La nuit du mardi 27 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée en direction de l’Italie et des bretelles de sortie en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.