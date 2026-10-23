Semaine du 26 octobre 2026 : Travaux de maintenance dans des tunnels sur l'A89.

Conduites chaque année, ces opérations de maintenance comprennent la vérification et le remplacement de l’éclairage, du système vidéo, de la signalisation et des équipements de ventilation. Afin de limiter l’impact de ces opérations sur les conditions de circulation, l’essentiel de ces opérations auront lieu de nuit. Elles vont cependant nécessiter des coupures de la circulation pour permettre leur déroulement en toute sécurité. Ce sont ainsi en tout 115 ventilateurs, 3 200 lampes et plus de 180 caméras qui seront vérifiés sur plus de 6 000 mètres de tunnels.

Ces interventions se dérouleront dans les 3 tunnels (Violay, Buissière et Chalosset).

Au cours des nuits du lundi 26 octobre et du mardi 27 octobre 2026, elles auront lieu dans les tunnels en direction de Lyon. La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et de Tarare-est (n°35). L’entrée de l’échangeur de Tarare-centre (n°34) sera également interdite en direction de Lyon. Les conducteurs concernés seront invités à suivre les itinéraires de déviation S17 puis S19, via la RN 82 en direction de Roanne puis la RN7 vers Villefranche, Lyon et Tarare, pour rejoindre l’A89 à l’échangeur de Tarare-est (n°35).

Au cours de la nuit du mercredi 28 octobre 2026, les opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A89 entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et de Tarare-est (n°35), dans les deux sens de circulation. L’échangeur de Tarare centre (n°34) sera par conséquent lui aussi fermé.

Les opérations au cours de la nuit du jeudi 29 octobre 2026 seront menées dans l’autre sens de circulation, en direction de Clermont-Ferrand. La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Tarare-est (n°35) et Balbigny (n°33). L’entrée de l’échangeur de Tarare-centre (n°34) sera également interdite en direction de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne. Pour se rendre en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront rejoindre l’A89 en empruntant les itinéraires de déviation S20 puis S18 via la RN7, en direction Clermont-Ferrand jusqu’à l’échangeur de Balbigny (n°33).

En complément, les mesures de déviation PALOMAR grande maille seront activées au cours de ces 4 nuits :

en direction de Lyon, les conducteurs devront emprunter l’A72 entre Balbigny et Saint-Etienne, puis l’A47 entre Saint-Etienne et Lyon ;

en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs en provenance de l’A6 devront emprunter l’A46 en direction de Givors, suivre l’A47 vers Saint-Etienne et ensuite l’A72 vers Balbigny.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.