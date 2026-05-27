Semaine du 26 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes sur l'A8

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Villeneuve-Loubet (n°47), Cagnes-sur-Mer (n°48), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Nord (n°54) et La Turbie (n°57). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du mardi 26 au jeudi 28 mai, entre 21h et 5h30.