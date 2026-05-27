Travaux
Semaine du 26 mai 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes sur l'A8
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Villeneuve-Loubet (n°47), Cagnes-sur-Mer (n°48), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Nord (n°54) et La Turbie (n°57). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du mardi 26 au jeudi 28 mai, entre 21h et 5h30.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Echangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) :
- La nuit du mardi 26 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée La nuit du mercredi 27 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée et de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :
- La nuit du mardi 26 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51.1) et les poids lourds devront utiliser la sortie de l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52). Tous les véhicules pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 2 nuits du mardi 26 mai au mercredi 27 mai, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée. La nuit du jeudi 28 mai, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée et de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46).
Échangeur de Nice Nord (n°54) :
- 3 nuits du mardi 26 mai au jeudi 28 mai, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids-lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Saint Isidore (n°52) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Ouest (n°50) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en Provence
Echangeur de La Turbie (n°57) :
- La nuit du mercredi 27 mai de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : en direction de l’Italie, les conducteurs pourront prendre la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (°56). En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront prendre l'A500 direction Monaco, faire demi-tour par le chemin de Barnessa Inférieur et reprendre l'A500 en direction de Nice.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic