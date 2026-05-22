Travaux
Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Nîmes Centre (A54)
Publié le 22 mai 2026
VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
L’entrée de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) en direction de l’A9 ou Nîmes Ouest sera fermée pour tous les conducteurs, de 21h à 5h le lendemain, au cours de ces trois nuits.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A54 depuis le secteur du péage Nîmes Centre (n°1) en direction de Montpellier ou d’Orange sur A9 seront invités à suivre la RD42 pour emprunter l’échangeur de Garons (n°2) ou de suivre le boulevard Salvador Allende en direction de Montpellier pour rejoindre le péage de Nîmes ouest (n°25).