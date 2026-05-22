Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Nîmes Centre (A54)

VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.