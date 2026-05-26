Travaux
Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Montréjeau (A64)
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise, depuis le 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026, la rénovation des chaussées de l’A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux sont menés sous basculement de la circulation, qui s’effectue ainsi dans les 2 sens. Néanmoins, des fermetures ponctuelles de l’échangeur de Montréjeau (n°17) et de l’aire de Comminges en direction de Toulouse seront nécessaires du 27 au 29 mai 2026.
Vos conditions de circulation du 27 au 29 mai 2026
Dès 4h le mercredi 27 mai 2026, et jusqu’au jeudi 28 mai 2026 à 22h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Montréjeau (n°17) seront fermées en direction de Toulouse uniquement. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
Dès 4h, le jeudi 28 mai 2026 et jusqu’au vendredi 29 mai à 12h, l’aire du Comminges sera fermée en direction de Toulouse pour tous les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic