Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Montréjeau (A64)

Dès 4h le mercredi 27 mai 2026, et jusqu’au jeudi 28 mai 2026 à 22h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Montréjeau (n°17) seront fermées en direction de Toulouse uniquement. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.

Dès 4h, le jeudi 28 mai 2026 et jusqu’au vendredi 29 mai à 12h, l’aire du Comminges sera fermée en direction de Toulouse pour tous les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :