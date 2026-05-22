Travaux
Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (A28)
Du mardi 26 mai, 9h, au vendredi 29 mai 2026, 17h, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien dans l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21). Ces opérations, effectuées tous les jours nécessiteront la fermeture totale de l’échangeur.
En quoi consistent les travaux ?
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu ses infrastructures pour garantir une sécurité optimale aux clients qui empruntent son réseau. Dans ce cadre, l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21) sera totalement fermé à la circulation, en entrée comme en sortie, du mardi 26 mai, 9h, au vendredi 29 mai, 17h (jour et nuit) afin de réaliser les travaux suivants : fauchage des abords, réfection de la signalisation horizontale, réparation d’éléments de retenue (glissières de sécurité) et entretien de la chaussée.
Quels impacts sur les conditions de circulation pendant cette période ?
Fermeture de l’accès à l’autoroute A28 depuis l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21), que ce soit en direction d’Alençon/Rouen ou du Mans. Par conséquence :
- Les conducteurs qui souhaitent rejoindre l’autoroute A28 en direction d’Alençon/Rouen ou du Mans depuis le secteur de Beaumont-sur-Sarthe seront invités à suivre les déviations mises en place via les routes départementales RD6, RD338 et RD 310 jusqu’à l’échangeur de Mamers (n°20).
Fermeture de la sortie de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21) sur l’A28 pour tous les véhicules en provenance d’Alençon ou du Mans. Par conséquent :
- Les conducteurs en provenance d’Alençon pourront rejoindre le secteur de Beaumont-sur-Sarthe en sortant à l’échangeur de Sillé-le-Guillaume (n°20) pour suivre l’itinéraire de déviation via les routes départementales RD310, RD338 et RD6.
- En provenance du Mans, ils devront sortir à l’échangeur de Mamers (n°20) puis suivre les routes départementales RD310, RD338 et RD6.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A28Trafic