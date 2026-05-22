Semaine du 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (A28)

Fermeture de l’accès à l’autoroute A28 depuis l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21), que ce soit en direction d’Alençon/Rouen ou du Mans. Par conséquence :

Les conducteurs qui souhaitent rejoindre l’autoroute A28 en direction d’Alençon/Rouen ou du Mans depuis le secteur de Beaumont-sur-Sarthe seront invités à suivre les déviations mises en place via les routes départementales RD6, RD338 et RD 310 jusqu’à l’échangeur de Mamers (n°20).

Fermeture de la sortie de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe (n°21) sur l’A28 pour tous les véhicules en provenance d’Alençon ou du Mans. Par conséquent :

Les conducteurs en provenance d’Alençon pourront rejoindre le secteur de Beaumont-sur-Sarthe en sortant à l’échangeur de Sillé-le-Guillaume (n°20) pour suivre l’itinéraire de déviation via les routes départementales RD310, RD338 et RD6.

En provenance du Mans, ils devront sortir à l’échangeur de Mamers (n°20) puis suivre les routes départementales RD310, RD338 et RD6.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :