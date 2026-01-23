Travaux
Semaine du 26 janvier 2026 : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes poursuit des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A50 ainsi qu’au niveau du nœud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7) ainsi que de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 26 au vendredi 30 janvier.
A50 en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule
4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyrsur- Mer (n°10).
Noeud A8/A51, en direction de Marseille
3 nuits, du lundi 26 au jeudi 29 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.
