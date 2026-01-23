Semaine du 26 janvier 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :

2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 janvier, de 19h à 5h :

Fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie incluant l’aire de services de la Riviera Française, dernière aire avant la frontière italienne.

2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : en direction de l’Italie, les conducteurs de véhicules légers pourront prendre la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57), les poids lourds pourront continuer sur l’autoroute A8 afin d’opérer un demi-tour via l’échangeur de Menton (n°59) et rejoindre Roquebrune Cap-Martin (n°58). En direction de Nice, tous les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :