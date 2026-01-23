Travaux

Semaine du 26 janvier 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Publié le 23 janvier 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 26 au vendredi 30 janvier entre 21h et 5h.

A8, en direction d’Aix-en-Provence

Échangeur d’Antibes (n°44) :

4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h : 

fermeture des bretelles de sortie Centre et Ouest en direction d’Antibes. La bretelle Est, en direction de Sophia Antipolis reste ouverte.

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).

A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence

Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :

2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 janvier, de 19h à 5h : 

Fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie incluant l’aire de services de la Riviera Française, dernière aire avant la frontière italienne. 

2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

 

🚧DÉVIATION : en direction de l’Italie, les conducteurs de véhicules légers pourront prendre la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57), les poids lourds pourront continuer sur l’autoroute A8 afin d’opérer un demi-tour via l’échangeur de Menton (n°59) et rejoindre Roquebrune Cap-Martin (n°58). En direction de Nice, tous les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic

 