Travaux
Semaine du 26 janvier 2026 : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 26 au vendredi 30 janvier entre 21h et 5h.
A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur d’Antibes (n°44) :
4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h :
fermeture des bretelles de sortie Centre et Ouest en direction d’Antibes. La bretelle Est, en direction de Sophia Antipolis reste ouverte.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).
A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
2 nuits, du lundi 26 au mercredi 28 janvier, de 19h à 5h :
Fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie incluant l’aire de services de la Riviera Française, dernière aire avant la frontière italienne.
2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : en direction de l’Italie, les conducteurs de véhicules légers pourront prendre la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57), les poids lourds pourront continuer sur l’autoroute A8 afin d’opérer un demi-tour via l’échangeur de Menton (n°59) et rejoindre Roquebrune Cap-Martin (n°58). En direction de Nice, tous les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic