Semaine du 25 mai 2026 : travaux d’entretien et de maintenance de l'A54

Au cours des nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai inclus, les équipes de VINCI Autoroutes vont réaliser des opérations d’entretien (fauchage, rénovation de la signalisation horizontale) sur l’A54, entre Salon-de- Provence et Arles. Elles en profiteront pour inspecter différents ouvrages d’art ainsi que des portiques et potences de signalisation. Ces opérations impacteront les conditions de circulation selon le calendrier suivant :



Les nuits du mardi 26 mai et du jeudi 28 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain :

La sortie sera obligatoire à l’échangeur de Saint- Martin-de-Crau (n°12) pour tous les véhicules en provenance d’Arles. La bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence sera également fermée. Les conducteurs pourront rejoindre l’A54 à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de-Provence.

Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles et la bretelle d’entrée en direction de Salon-de-Provence, de l’échangeur d’Eyguières-Miramas (n°13) seront fermées. Par conséquent : pour emprunter l’A54, les conducteurs devront rejoindre l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) en suivant la D113 en direction de Salon-de- Provence ; pour rejoindre le secteur depuis l’A54, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Saint- Martin-de-Crau (n°12) et suivre la D113. 2





Du fait de la sortie obligatoire à Saint-Martin-de- Crau, la bretelle de sortie en provenance d’Arles de l’échangeur Grans/Salon-de-Provence (n°14) sera également fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront suivre la D113 en direction de Salon-de-Provence.

La nuit du mercredi 27 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain :

La sortie sera obligatoire à l’échangeur Grans/Salonde- Provence (n°14) pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence. La bretelle d’entrée en direction d’Arles sera elle-aussi fermée. Par conséquent, les conducteurs devront suivre la D113 en direction d’Arles pour rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin de Crau (n°12).



Du fait de la sortie obligatoire à Grans/Salon-de- Provence, la bretelle de sortie en provenance de Salon-de-Provence ainsi que la bretelle d’entrée en direction d’Arles de l’échangeur d’Eyguières- Miramas (n°13) seront fermées. Par conséquent :

pour emprunter l’A54, les conducteurs pourront rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de- Crau (n°12) en suivant la D113 en direction d’Arles ;

pour quitter l’A54, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) et suivre la D113 pour rejoindre le secteur.



Du fait de la sortie obligatoire à Grans/Salon-de- Provence, la bretelle de sortie en provenance de Salon-de-Provence de l’échangeur Saint-Martin-de- Crau (n°12) sera fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à Grans/Salon-de- Provence (n°14), pour suivre la D113 en direction de Saint-Martin-de-Crau ;