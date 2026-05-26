Semaine du 25 mai 2026 : travaux d’entretien au niveau des échangeurs de Chanas et Montélimar sud

Au cours de la nuit du mercredi 27 mai au jeudi 28 mai 2026, entre 22h et 5h le lendemain, des travaux de fauchage, de balayage et de rénovation de la signalisation horizontale seront entrepris au niveau de l’échangeur de Montélimar sud (n°18). L’échangeur sera par conséquent fermé :

pour emprunter l’autoroute A7 depuis le secteur de Montélimar sud en direction de Lyon, les conducteurs devront suivre la N7 en direction Lyon, afin d’emprunter l’autoroute à l’échangeur de Montélimar nord (n°17) ; en direction Marseille, ils devront suivre la N7 en direction d’Orange, puis la D541, la D458 en direction de Pierrelatte. Ils devront ensuite poursuivre sur la D59, la D458 et la D26 afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Bollène (n°19).

pour quitter l’autoroute A7 et rejoindre le secteur en provenance de Lyon, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Montélimar nord (n°17) puis suivre la N7 en direction de Montélimar ; en provenance de Marseille, ils devront sortir à l’échangeur de Bollène (n°19) pour suivre la D26 en direction de Donzère puis la D458, la D59, la D458, la D541 puis la N7 en direction de Montélimar.





En cas d’intempéries ces travaux pourront être reportés au cours de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2026, dans les mêmes conditions.