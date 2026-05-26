Travaux
Semaine du 25 mai 2026 : travaux d’entretien au niveau des échangeurs de Chanas et Montélimar sud
Au cours de la nuit du mercredi 27 mai au jeudi 28 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien (fauchage, balayage, rénovation de la signalisation horizontale) au niveau des échangeurs de Chanas (n°12) et de Montélimar sud (n°18), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Fermeture partielle de l’échangeur de Chanas au cours de la nuit du mercredi 27 mai
Au cours de la nuit du mercredi 27 mai au jeudi 28 mai 2026, entre 21h et 5h le lendemain, des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur Chanas (n°12) seront entrepris. La bretelle de sortie sera fermée pour les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon. Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13), puis suivre la RN7 jusqu’à Chanas.
En cas d’intempéries ces travaux pourront être reportés au cours de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2026, dans les mêmes conditions.
Fermeture partielle de l’échangeur de Montélimar sud au cours de la nuit du mercredi 27 mai
Au cours de la nuit du mercredi 27 mai au jeudi 28 mai 2026, entre 22h et 5h le lendemain, des travaux de fauchage, de balayage et de rénovation de la signalisation horizontale seront entrepris au niveau de l’échangeur de Montélimar sud (n°18). L’échangeur sera par conséquent fermé :
- pour emprunter l’autoroute A7 depuis le secteur de Montélimar sud
- en direction de Lyon, les conducteurs devront suivre la N7 en direction Lyon, afin d’emprunter l’autoroute à l’échangeur de Montélimar nord (n°17) ;
- en direction Marseille, ils devront suivre la N7 en direction d’Orange, puis la D541, la D458 en direction de Pierrelatte. Ils devront ensuite poursuivre sur la D59, la D458 et la D26 afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Bollène (n°19).
- pour quitter l’autoroute A7 et rejoindre le secteur
- en provenance de Lyon, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Montélimar nord (n°17) puis suivre la N7 en direction de Montélimar ;
- en provenance de Marseille, ils devront sortir à l’échangeur de Bollène (n°19) pour suivre la D26 en direction de Donzère puis la D458, la D59, la D458, la D541 puis la N7 en direction de Montélimar.
En cas d’intempéries ces travaux pourront être reportés au cours de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2026, dans les mêmes conditions.