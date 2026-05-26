Travaux
Semaine du 25 mai 2026 : travaux de fauchage sur l'A89
Au cours de trois nuits, du mardi 26 mai au jeudi 28 mai 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Chazay-d’Azergues (n°37) et La-Tour-de Salvagny/Lentilly (n°38), situés sur l’A89. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des deux nuits du mardi 26 mai et mercredi 27 mai 2026, de 21h à 5h, l’échangeur La-Tour-de- Salvagny/Lentilly (n°38) sera fermé. Par conséquent, pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :
- en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S24 en empruntant la D307 afin de reprendre l’A89 à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;
- en direction de Lyon, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S25 et emprunter la D307 jusqu’à l’échangeur Lozanne/Dommartin (n°39) ;
Pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :
- en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S24 en sortant à l’échangeur Lozanne/Dommartin (n°39) pour emprunter la D307 ;
- en direction de Lyon, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S23 en sortant à l’échangeur de L’Arbresle (n° 36) et emprunter la D307 en direction de Lyon.
Au cours de la nuit du jeudi 28 mai au vendredi 29 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Chazay-d’Azergues (n°37) sera fermé. Par conséquent : pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :
- en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire S24 en empruntant la D307 pour rejoindre l’A89 à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;
- en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire S25 en empruntant la D307 jusqu’à l’échangeur La-Tour-de- Salvagny/Lentilly (n°38) ;
Pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :
- en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire S24 en sortant à La-Tour-de-Salvagny/Lentilly (n° 38) pour emprunter la D307 ;
- en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire de substitution S23 en sortant à l’échangeur de L’Arbresle (n° 36) pour emprunter la D307 en direction de Lyon.