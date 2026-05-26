Semaine du 25 mai 2026 : lancement des travaux de rénovation des chaussées sur l'A83

Ces travaux visent à assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant la qualité d’adhérence de la chaussée. Lors de cette opération, l’A83 va être rénovée sur 108 km (54 km par sens) y compris au niveau des échangeurs de Montaigu (n°4), Les Essarts (n°5), de Chantonnay (n°6) et de Sainte-Herrmine (n°7). Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés tout en maintenant la circulation sur l’autoroute ; des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront ainsi mis en place et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Des fermetures partielles des échangeurs présents sur cette section ainsi que de la bifurcation A83/A87 seront nécessaires. Néanmoins, afin de limiter la gêne, ces fermetures auront lieu au moment où le trafic est le plus faible, soit de jour, soit de nuit. Ainsi du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026, l’échangeur de Chantonnay (n°6) et l’aire de service de Vendée seront fermés en direction de Niort uniquement, selon les détails précisés ci-après. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.