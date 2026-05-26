Travaux
Semaine du 25 mai 2026 : lancement des travaux de rénovation des chaussées sur l'A83
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise, depuis le lundi 18 mai et jusqu’à début octobre 2026, la rénovation des chaussées de l’A83 entre Montaigu (n°4) et Sainte-Hermine (n°7). Une pause estivale sera observée, afin de laisser les vacanciers circuler dans des conditions normales.
Ces travaux visent à assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant la qualité d’adhérence de la chaussée. Lors de cette opération, l’A83 va être rénovée sur 108 km (54 km par sens) y compris au niveau des échangeurs de Montaigu (n°4), Les Essarts (n°5), de Chantonnay (n°6) et de Sainte-Herrmine (n°7). Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés tout en maintenant la circulation sur l’autoroute ; des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront ainsi mis en place et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Des fermetures partielles des échangeurs présents sur cette section ainsi que de la bifurcation A83/A87 seront nécessaires. Néanmoins, afin de limiter la gêne, ces fermetures auront lieu au moment où le trafic est le plus faible, soit de jour, soit de nuit. Ainsi du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026, l’échangeur de Chantonnay (n°6) et l’aire de service de Vendée seront fermés en direction de Niort uniquement, selon les détails précisés ci-après. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Conditions de circulation du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026
Dès 8h00 le mardi 26 mai, et jusqu’au mercredi 27 mai 2026 à 19h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Chantonnay (n°6) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Niort uniquement.
Par ailleurs, dès 21h le mercredi 27 mai et jusqu’au vendredi 29 mai 2026 à 12h, l’aire de service de Vendée présente sur cette section sera également fermée en direction de Niort.
Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.