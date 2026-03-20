Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord (A7)
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation au cours des nuits de la semaine du 23 au 27 mars 2026.
Fermeture de l’A7 en direction de Lyon entre Avignon-Nord et Orange Centre la nuit du lundi 23 mars, de 21h à 6h le lendemain
La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite pour l’ensemble des véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23). Les sorties seront fermées à Orange Centre n°21 en direction de Lyon. Par conséquent :
Les conducteurs de véhicules en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’Orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur Avignon-le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour rejoindre la direction de Lyon via l’A9 à Roquemaure (n°22).
De fait l’échangeur d’Orange sud (n°22) sera fermé en entrée et en sortie pour les véhicules en direction de Lyon :
Les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l’A7 en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Orange Centre (n°21) via la D907.
- Les conducteurs de poids lourds pour rejoindre l’A7 en suivant la D950, puis la D977 en direction de Vaison-la- Romaine, la RD8 en direction de Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur Bollène (n°19).
Fermeture partielle de l’échangeur Orange Sud (n°22) les nuits du mardi 24 et mercredi 25 mars de 21h à 6h le lendemain
L’échangeur d’Orange Sud (n°22) sera fermé de 21h à 6h le lendemain, en entrée comme en sortie, pour les véhicules circulant en direction de Marseille :
Les conducteurs pour rejoindre l’autoroute en direction de Marseille en suivant la D907 en direction d'Avignon puis la D225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23).
Les conducteurs désirant rejoindre le secteur d’Orange sud depuis l’A7 devront sortir à Orange centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon devront sortir à Bollène (n°19) afin de suivre la D907 en direction d’Orange.
Vos conditions de circulation la nuit du jeudi 26 mars 2026 de 21h à 6h le lendemain :
Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille :
- Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute en direction de Marseille en suivant la D907 en direction d'Avignon puis la D225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
- Les conducteurs de poids lourds désirant quitter l’A7 en provenance de Lyon devront sortir à Bollène (n°19) et suivre la D907 en direction d’Orange puis la D225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23).
Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur d’Orange Centre (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille :
- Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute en direction de Marseille en suivant la D907 en direction d'Avignon, puis la D225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur n° 23 d’Avignon-Le Pontet.
- Pour rejoindre le secteur d’Orange-centre, il faudra sortir à Bollène (n°19) et suivre la D907 en direction d’Orange.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic