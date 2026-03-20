Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord (A7)

La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite pour l’ensemble des véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23). Les sorties seront fermées à Orange Centre n°21 en direction de Lyon. Par conséquent :

Les conducteurs de véhicules en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’Orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-centre (n°21).

Les conducteurs de poids lourds en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur Avignon-le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour rejoindre la direction de Lyon via l’A9 à Roquemaure (n°22).

De fait l’échangeur d’Orange sud (n°22) sera fermé en entrée et en sortie pour les véhicules en direction de Lyon :