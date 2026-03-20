Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A51, A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A50 et au niveau du noeud A8/A51. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de La Ciotat (n°9), Carnoux (n°6), La Bédoule (n°7) sur l’autoroute A50, des échangeurs d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b), Aix-Val-St-André (n°31), Fuveau (n°32) sur l’autoroute A8 et du noeud A8/A51. Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 23 au vendredi 27 mars.
Autoroute A50, en direction de Marseille
Section entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et La Bédoule (n°7) :
- La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et La Bédoule (n°7) en direction de Marseille.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront reprendre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7).
Section entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6) :
La nuit du mardi 24 au jeudi 25 mars, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6) en direction de Marseille.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront reprendre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6).
Section entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et La Bédoule (n°7) :
2 nuits, du mercredi 25 au vendredi 27 mars, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et La Bédoule (n°7) en direction de Marseille.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront reprendre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7).
Autoroute A50, en direction de Toulon
Échangeur de La Ciotat (n°9) :
- La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) :
2 nuits, du lundi 23 au mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Aix- Val-St-André (n°31). A noter : les fermetures des échangeurs Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) et Aix-Val-St-André (n°31) seront successives.
Échangeur Aix-Val-St-André (n°31) :
3 nuits, du lundi 23 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’rentée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Aix- Pont-de-l’Arc (n°30b). A noter : les fermetures des échangeurs Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) et Aix-Val-St-André (n°31) seront successives.
Échangeur Fuveau (n°32) :
La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Aix- Val-St-André (n°31).
Nœud A8/A51
2 nuits, du lundi 23 au mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles du noeud A8/A51 dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille et de Gap, les conducteurs pourront prendre la sortie de Luynes (n°30a) ou celle de l’échangeur d’Aix-Val-St-André (n° 31) selon l’avancement du chantier, puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille et de Gap. En direction de Nice les usagers devront sortir à Jas de Bouffan, emprunter l’avenue Jean Giono afin de rejoindre la N2516, puis reprendre l’autoroute au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) ou d’Aix-Val-St- André (n° 31) selon l’avancement du chantier.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic ; @A51trafic