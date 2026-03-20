Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A51, A8)

2 nuits, du lundi 23 au mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles du noeud A8/A51 dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : en direction de Marseille et de Gap, les conducteurs pourront prendre la sortie de Luynes (n°30a) ou celle de l’échangeur d’Aix-Val-St-André (n° 31) selon l’avancement du chantier, puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille et de Gap. En direction de Nice les usagers devront sortir à Jas de Bouffan, emprunter l’avenue Jean Giono afin de rejoindre la N2516, puis reprendre l’autoroute au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) ou d’Aix-Val-St- André (n° 31) selon l’avancement du chantier.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :